Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi a indiqué que le gouvernement a consacré une enveloppe de 30 MDT à l’économie sociale et solidaire sur 3 ans à partir de 2022.

Selon un communiqué publié par le ministère, il a précisé au cours d’un séminaire organisé vendredi par l’ATUGE, que la législation sur l’économie sociale et solidaire et ses textes d’application nécessitent une analyse approfondie selon une approche participative avec tous les intervenants, ajoutant que la présidence du gouvernement a soumis la proposition de modification de ce texte à tous les ministères.

Le ministre a souligné que l’économie sociale et solidaire permettra la création de nouveaux postes d’emploi étant donné que ce secteur est basé sur l’initiative collective et donne la priorité à l’aspect humanitaire et la gestion démocratique.