Le gouvernement actuel a vocation à durer, affirme Mechichi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué que le climat politique doit être plus apuré et plus stable à l’effet de créer les conditions du sauvetage du pays et l’affranchir de la situation qui est la sienne en ce moment.

Dans une déclaration reprise par Shems fm, il a affirmé que son gouvernement a vocation à durer, bénéficiant de l’appui d’une ceinture politique respectable, selon ses dires.

Lors d’un rencontre avec des acteurs économiques, il a ajouté qu’il a l’intime conviction que la situation de la Tunisie requiert de la stabilité, condition sine qua non pour la réussite de tout plan de sauvetage