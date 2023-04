Le Gouvernement annonce une série de mesures en faveur de la BFPME

La cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, a présidé, mercredi, à la Kasbah, une séance de travail ministérielle sur l’affaire de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME).

A cette occasion, il a décidé une série de mesures urgentes pour améliorer la situation de la BFPME, sur le court terme, indique un communiqué de la présidence du Gouvernement publié en fin d’après-midi. Il a été recommandé d’oeuvrer à l’élaboration d’un nouveau modèle économique pour la BPME dans le cadre d’une approche intégrée du financement des PME.

La Cheffe du gouvernement a souligné l’importance d’établir un système intégré de financement des PME qui aiderait à rationaliser les parties prenantes, réaliser l’intégration avec le secteur privé et répondre aux nouveaux besoins des PME. Elle a estimé que cette démarche va contribuer à la concrétisation des politiques économiques et sociales de l’Etat dans le secteur de création des PME en vue de créer des emplois et soutenir le développement régional.

Depuis sa création jusqu’en 2022, la BFPME a accordé des financements de l’ordre 440 millions de dinars à quelques 2000 entreprises, avait auparavant déclaré Labid Zaafrane, directeur général de la BFPME.

S’exprimant dans une déclaration datant du 14 février 2022, le responsable avait préconisé la restructuration de la BFPME en lui fournissant les ressources financières nécessaires. Cette orientation devra permettre à la banque de contribuer à promouvoir le développement à travers l’augmentation du nombre des projets qu’elle financent et afin qu’elle soit en mesure de répondre à la demande de création de PME, avait-il expliqué.

le responsable avait encore fait savoir que les PME représentent 80 % du tissu économique national ce qui a poussé la BFPME à exiger, à plusieurs reprises, l’augmentation de son capital, à hauteur de 100 millions de dinars.