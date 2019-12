Le gouvernement attendu aujourd’hui ou demain au plus tard

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a indiqué être parvenu à un accord avec le président de la République, Kais Said, sur les portefeuilles ministériels des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans une déclaration de presse, lundi après-midi, à l’issue d’un entretien avec le président Said, au Palais de Carthage, Jemli a affirmé qu’il est en train d’apporter “la dernière touche au prochain gouvernement”.

“J’annoncerai la composition de mon équipe gouvernementale aujourd’hui ou demain au plus tard”, a-t-il dit.

Jemli a, par ailleurs, démenti l’existence d’un différend avec le président de la République, et ce, en réponse aux rumeurs relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

Il a affirmé que le mouvement Ennahdha qui l’a désigné pour former le futur gouvernement “ne l’a pas abandonné et qu’il bénéficie de son soutien”.