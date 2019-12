Le gouvernement compte créer une Instance pour la gouvernance des établissements et entreprises publics

Le projet de loi relatif à la gouvernance des contributions, établissements et entreprises publics stipule la création d’une structure centrale consistant en l’Instance tunisienne pour la gouvernance des établissement et des entreprises publics.

L’Instance sera chargée de la gestion des contributions publiques et du suivi de la gouvernance de ces entreprises. Elle oeuvrera en coordination avec les différents ministères sectoriels et ses actions seront contrôlées par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).