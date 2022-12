Le gouvernement Dabaiba, donne instructions claires à ses ministres, et DG de passer à la vitesse supérieur avec la Tunisie

Dans un ensemble de lettres qu’Africanmanager a pu consulter, envoyées par le cabinet du chef du gouvernement libyen d’Abdelhamid Dabaiba le 1er décembre 2022, il a été donné instructions aux ministres libyens, de l’économie et du commerce, de la santé, des affaires étrangères et de la coopération, des DG et directeurs en charge des projets de construction et des communications, de prendre contact, « direct et sans intermédiaires avec les entreprises tunisiennes » précisaient les lettres. Instructions ont aussi été données, d’organiser des réunions, spécifiques pour chaque secteur. Le tout pour mettre en pratique tous les accords, notamment pour « donner l’opportunité à des partenariat tuniso-libyen en matière de participation à la reconstruction de la Libye ». Mais aussi, « pour permettre aux entreprises tunisiennes d’investir en Libye et d’y travailler ».

