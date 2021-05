«je vous le dis en regardant l’écran. Le gouvernement n’a aucune intention d’enlever ou de supprimer les compensations. Il s’agira plutôt de rationnaliser et cibler la compensation. Compenser le citoyen et non plus les marchandises». C’est ce que vient de dire le «super» ministre de l’économie Ali Kooli ce vendredi 21 mai 2021 devant les députés de l’ARP.

