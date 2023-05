Le gouvernement œuvre à améliorer la performance des entreprises publiques, leur restructuration et la préservation de leur rôle social

Le gouvernement œuvre à améliorer la performance des entreprises publiques, à travers la mise en place d’une vision globale du système de la gouvernance, la restructuration financière et l’amélioration de la gestion des ressources humaines, a indiqué la ministre des Finances Sihem Nemsia.

Intervenant, lors des assemblées annuelles communes des institutions financières arabes, tenues du 28 au 30 avril 2023, à Rabat (Maroc) , sur l’amélioration de la performance des entreprises et sociétés gouvernementales, elle a souligné l’importance de préserver le rôle social de ces entreprises .

La ministre des Finances, Sihem Nemsia a représenté la Tunisie aux réunions des institutions arabes, dans la délégation officielle composée du ministre de l’Economie et de la planification Samir Saïed, et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi, selon un communiqué publié par le ministère des Finances .

Nemsia a pris part à la 14ème session du conseil des ministres des finances arabe, auquel ont assisté des ministres des finances arabes et des représentants de la Ligue des Etats arabes, du Fonds monétaire arabe, du Fonds arabe pour le développement économique et social, ainsi que des directeurs exécutifs arabes au Fonds monétaire international et au Groupe de la Banque mondiale.

Le conseil des ministres des Finances arabes a passé en revue plusieurs questions relatives au renforcement de la mobilisation des recettes locales dans le pays arabes, l’amélioration de la performance des entreprises et des sociétés gouvernementales, en plus de la présentation d’un exposé sur la carte de mise en oeuvre des réformes mondiales des impôts sur les sociétés et leurs répercussions sur les pays arabes .

Nemsia a mis l’accent sur l’importance accordée par la Tunisie aux entreprises et établissements publics, notamment leur rôle économique et social. Elle a présenté un aperçu sur l’expérience tunisienne dans ce domaine et les différentes réformes réalisées par l’Etat en matière d’élargissement de la base imposable, ainsi que la simplification et la réduction des taux .

La ministre a effectué des rencontres bilatérales en marge de ces réunions avec les ministres des finances participant à ces réunions et avec des présidents des délégations, ainsi que des hauts responsables des établissements financiers régionaux et internationaux.

