Le gouvernement œuvre à élaborer un programme réel pour dynamiser l’économie nationale

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi a souligné que la Tunisie œuvre à élaborer un programme réel, pour dynamiser l’économie nationale, qui sera réalisé, selon un planning conforme aux moyens dont dispose l’Etat.

Intervenant samedi à une conférence de presse consacrée à la présentation des mesures d’urgence économique aux fins de rétablir la confiance des opérateurs économiques, et le tissu entrepreneurial, contribuer à la reprise de l’activité et de réduire le chômage, le ministre a précisé que la mise en place de ce programme s’appuie sur les orientations générales issues du rapport sur les conclusions de la consultation nationale, en plus des recommandations du dialogue national annoncé par le Président de la République, Kaïs Saïed avec les opérateurs économiques et les organisations nationales.

Le ministre a précisé que la période actuelle se caractérise par une vision claire permettant d’identifier les moyens dont dispose l’Etat, et d’attirer par conséquent des projets d’investissement, ainsi que de rétablir la confiance des opérateurs économiques

Le ministre a précisé que son département poursuit à identifier des solutions réelles et à promouvoir l’emploi. Il a fait savoir qu’une convention a été signée récemment entre le ministère de l’Emploi et celui de l’Equipement et de l’habitat, en coopération avec le ministère des finances et la Banque tunisienne de solidarité (BTS), pour rééchelonner les crédits des jeunes promoteurs ayant trouvé des difficultés à cause de la crise sanitaire de la COVID-19, en leur déduisant les pénalités de retard.