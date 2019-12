Le gouvernement proposé par Jemli sera le plus soutenu parmi tous ceux qui l’ont précédé, selon Ghannouchi

Le président de l’ARP et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, mardi, que le gouvernement proposé pat Habib Jemli prônant des « compétences nationales », sera celui qui s’attire le plus de soutien et d’approbation, comparé à tous ses prédécesseurs.

Le gouvernement de Jemli n’exclut personne, a-t-il expliqué.