Le gouvernement proposé s’accorde sur les personnes et non sur les programmes

Le gouvernement proposé s’accorde sur les personnes et non sur les plans d’action et les programmes. Ceux-ci ne figurent que sur le papier, a estimé Mustapha Ben Ahmed, dirigeant du parti Tahya Tounes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Ahmed a dit espérer que ce gouvernement se met d’accord, après son approbation au parlement, sur un plan d’action clair, affirmant que son parti votera la confiance au gouvernement, étant donné qu’il y participe.

Elargir la base de soutien politique à ce gouvernement est possible, de manière à en garantir le bon fonctionnement au moins en ce qui concerne la législation et l’adoption des lois au parlement, a-t-il soutenu.

Pour sa part, le député Courant démocrate, Ridha Zoghmi a affirmé que son parti bien qu’il soit représenté au gouvernement, poursuivra son rôle de contrôle sur le rendement du gouvernement.

Nous considérons avec nos partenaires du mouvement Echaâb que ce gouvernement se concentrera sur un plan d’action de grandes réformes et de lutte contre la corruption, a-t-il assuré.