Le gouvernement se penche sur le dossier de la réforme de l’ENA

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a présidé aujourd’hui, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une séance de travail consacrée à l’examen des projets de réforme et de rénovation de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Il a été également question de passer au crible les différents volets du programme de développement du système des marchés publics et d’examiner les moyens favorisant une meilleure implication des différentes composantes de la société civile dans l’appui du » Fonds Jeunesse et Emploi « .

L’objectif étant d’épauler les efforts de l’Etat pour inciter l’initiative privée et booster les projets s’inscrivant dans une perspective de renforcement du système des droits de l’homme et de l’espace public en Tunisie.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre des activités favorisant l’instauration d’une approche répondant aux exigences et aux impératifs du développement durable.

Elle a également souligné la nécessité de développer et de promouvoir le système de passation des marchés publics ainsi que l’achat public durable.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a appelé à mettre à contribution les opportunités des projets de coopération internationale afin qu’ils répondent aux objectifs escomptés.

Elle a mis l’accent sur la nécessité de renouveler les approches et les visions afin de parvenir à une mise en œuvre effective des traités et accords internationaux ratifiés par la Tunisie.

Y étaient présents, la directrice de l’ENA, Khaoula Labidi, la présidente de l’Observatoire national des marchés publics, Rim Zahri ainsi que le Directeur général des relations avec la société civile, Mourad Mahjoubi et le directeur général des relations avec les instances constitutionnelles, Nizar Ben Sghaier.