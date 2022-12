Le gouvernement tunisien choisit FreeBalance pour une solution complète de préparation budgétaire

FreeBalance, un fournisseur mondial de solutions de gestion des finances publiques (PFM) et de services de conseil, a annoncé, ce mardi, qu’il a été sélectionné par le biais d’un processus d’appel d’offres pour fournir une solution complète de préparation du budget pour le ministère des Finances (MoF), lancé par le gouvernement tunisien dans le cadre du projet Fiscal and Accounting System of Tunisia (FAST) financé par l’USAID qui est mis en œuvre par Development Alternatives Incorporated (DAI).

FreeBalance fournira et mettra en œuvre les fonctionnalités (GPPB) Government Performance Budgeting et (GPBB) Budget Book Builder de la FreeBalance Accountability Suite. Le champ fonctionnel du projet comprend le soutien au cadre macroéconomique et fiscal à moyen terme, la préparation du budget et la gestion et le suivi de la performance. La solution FreeBalance est conçue exclusivement pour les gouvernements et il a été prouvé qu’elle améliore la fiabilité du budget, la documentation budgétaire et l’efficacité de la planification. La nouvelle solution de budgétisation soutient l’amélioration et la mise à niveau du système intégré de gestion des finances publiques (PFMIS) du gouvernement.

FreeBalance a une grande expérience du soutien à la réforme de la PFM en Afrique et dans d’autres régions et son logiciel a été citée dans de nombreuses évaluations du Secrétariat des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) pour avoir amélioré les classements et soutenu la modernisation.

» FreeBalance s’engage à améliorer la gestion des finances publiques dans le monde entier et à travailler avec les gouvernements pour soutenir les plans et les priorités de développement national « , a déclaré Manuel Schiappa Pietra, président et directeur général de FreeBalance. « La mise en œuvre d’une solution de préparation budgétaire spécifique au gouvernement, reconnue internationalement, avec un solide soutien au renforcement des capacités et à la gestion du changement, contribuera à améliorer la gouvernance et la responsabilité en Tunisie. »

La solution FreeBalance Accountability Suite est une solution commerciale prête à l’emploi de planification des ressources gouvernementales (PFM) qui couvre l’ensemble du cycle budgétaire et gère tous les systèmes fiscaux essentiels du gouvernement. C’est la seule solution PFM conçue exclusivement avec le gouvernement, pour le gouvernement. La suite fournit un système de gestion financière flexible et modulaire qui peut être progressivement activé et mis à l’échelle pour refléter l’évolution des besoins du gouvernement.