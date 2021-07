Le gouverneur de Ben Arous décide l’Installation d’un hôpital de campagne

D’ici quinze jours, un hôpital de campagne sera installé, dans la salle de sport couverte de Boumhel, pour alléger la pression sur l’hôpital régional d’« El Yasminet », annonce, dimanche, le gouverneur de Ben Arous Ali Saied.

« Cet hôpital sera entièrement équipé », a-t-il assuré en marge de sa visite à l’hôpital d’« El Yasminet », faisant état d’une pression « inquiétante » sur les services d’accueil et de prise en charge des patients atteints du Covid-19.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le gouverneur de Ben Arous, précise que l’installation de cet hôpital vise à parer à toute éventualité après une flambée « sans précédent » des cas de contamination par l’épidémie.

Et d’assurer : il a été convenu avec les cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital et en coordination avec les chefs d’entreprises industrielles de la région, de dresser une liste urgente de matériel médical nécessaire.

Il a cité à titre d’exemple la nécessité d’acquérir deux appareils respiratoires artificiels et de mobiliser un montant de 15 mille dinars pour renforcer les capacités du service Covid-19.

Du matériel et d’équipements d’urgence seront fournis, dans les plus brefs délais, au profit des cadres de santé travaillant à l’hôpital, a-t-il ajouté.