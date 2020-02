Le gouverneur de la BCT parle de la sortie de BNP Paribas de l’UBCI

«Je ne suis pas contre la liberté de convertibilité, mais il faut des prérequis, et on est en train d’avancer sur la refonte du Code de change. C’est ce qu’a affirmé le Gouverneur de la BCT devant les députés de l’ARP. Evoquant ensuite les discussions avec les agences de Rating pour aux fins de l’amélioration de la notation de la Tunisie, Marouane El Abassi a indiqué que ce sont des discussions très difficiles, notamment avec Fitch. 50 % ces agences demandent une visibilité politique. «On ne comprend toujours pas où on va », a-t-il dit.

Selon El Abassi, il serait aussi prêt à discuter de la question de l’indépendance de la BCT, soulevée par certains partis politique, indiquant qu’au contraire de ce qu’on dit, «nous coopérons tous les jours et nous sommes en discussion permanente avec le gouvernement et le ministère des Finances».

El Abassi a été amené aussi à parler de la stion de la sortie de la banque français BNP Paribas de l’UBCI, qui a récemment vendu ses actions à un opérateur tunisien qui attend toujours son autorisation à la BCT.Il a souligné que «BNP Paribas sort pour éviter un risque avec le Américains sur la Tunisie». Dit au passage, Marouane El Abassi s’est gardé de fournir des détails à ce sujet. On sait pourtant qu’il parlait du risque qu’encourait la Tunisie, avant sa sortie du Gafi. Mais le risque n’existe pas que sur la Tunisie, ce qui explique la décision de BNP et de beaucoup d’autres pays, dans le cadre de ce qu’on appelle le «dé-risking»