Le gouverneur de Siliana appelle tous les habitants à respecter le confinement général

Le gouverneur de Siliana et président du Comité régional pour la prévention des catastrophes, Abderrazek Dekhil, a appelé, dimanche, tous les habitants de la région à respecter le confinement général et à ne pas sortir sauf en cas de nécessité absolue, et ce, au vu de la gravité de la situation épidémiologique.

Dekhil les a invité, également, dans une déclaration à l’Agence TAP, à appliquer le protocole sanitaire, notamment, en ce qui concerne la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains, insistant sur l’interdiction de tout genre de manifestations, que ce soit publiques ou privées.

Il est à souligner que bien que les restaurants et les cafés à Siliana ont fermé leurs portes, un certain nombre de boutiques de prêt à porter continuent à exercer et plusieurs familles tiennent à organiser des festivités privées de mariages.

Pour rappel, le gouvernorat de Siliana a enregistré hier, samedi, 199 nouveaux cas de contamination au coronavirus.