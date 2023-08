Le gouverneur de Viginie Yougkin  pourrait battre Biden  en 2024, selon un sondage

Un récent sondage de la Virginia Commonwealth University a montré que le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin (à droite) avait une chance de gagner dans son État d’origine s’il se présentait contre le président Biden à l’élection présidentielle de 2024.

Le sondage, réalisé par la Wilder School L. Douglas Wilder School of Government and Public Affairs de VCU, montre que les Virginiens favorisent leur gouverneur, 44 à 37%, dans un hypothétique affrontement présidentiel entre Youngkin et Biden. D’autres résultats du sondage incluent une avance de 3% par Biden en Virginie dans un affrontement entre lui et l’ancien président Donald Trump et une « répartition égale » entre Biden et le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R).

Le nom de Youngkin a été évoqué comme un candidat potentiel du Parti Républicain à la présidentielle dans le passé, en particulier à la suite d’autres candidats républicains ayant du mal à prendre la tête de la course devant Trump. Un sondage d’avril a révélé qu’il avait une cote de popularité élevée parmi les Virginiens à 57%.

Cependant, Youngkin a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se lancer sur la piste présidentielle en mai. « Je vais travailler en Virginie cette année », a déclaré le gouverneur à l’époque. « Et donc notre Chambre et notre Sénat sont en lice pour une réélection complète cette année. Nous avons une Chambre contrôlée par les républicains et un Sénat contrôlé par les démocrates. »

Le sondage s’est déroulé du 14 au 25 juillet.