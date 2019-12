Le gouvernorat de l’Ariana bénéfice de plus de 70% des projets d’assainissement dans le Grand Tunis

Plus de 70% des projets d’assainissement dans le Grand Tunis sont destinés au gouvernorat de l’Ariana, a affirmé, jeudi, le gouverneur Samir Abdeljaoued.

L’objectif est d’apporter des solutions efficientes aux problèmes d’assainissement touchant certaines régions du gouvernorat dont La Soukra, El Mnihla, Raoued, et Sidi Thabet, a-t-il indiqué à la correspondante de l’agence TAP.

Parmi les projets importants, il a cité celui de l’émissaire en mer dans la localité d’El Hassiene (Kalaat al Andalous) qui se prolonge jusqu’à plus de 6 km en mer et réalisé moyennant une enveloppe de 120 millions de dinars.

Lors d’une séance de travail, tenue jeudi, avec les représentants de l’Office National d’Assainissement (ONAS) et consacrée au suivi des projets d’assainissement dans la région, il a annoncé le démarrage des études spécifiques relatives à la réalisation d’une station d’assainissement d’El Hassiene dont le cout dépasse 150 millions de dinars et permettra le traitement d’environ 60 mille m3 d’eaux usés par jour.

Evoquant les projets en cours, le représentant de la direction régionale de l’ONAS à l’Ariana, Imed Tlili a souligné l’avancement des travaux d’installation de 13 km de canalisation avec aménagement de deux stations d’assainissement à Raoued moyennant des investissements de l’ordre de 20 millions de dinars.

Il a également mis l’accent sur l’avancement des travaux de réhabilitation et d’innovation du réseau d’assainissement à Chotrana et le parachèvement des travaux d’extension du réseau à la cité Ibn Naji (Soukra) sur 1,2 km avec aménagement de deux stations pour le raccordement de 110 logements au réseau.

D’autres projets d’assainissement programmés dans le gouvernorat d’Ariana portent en particulier sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usés des quartiers Borj Baccouche, Taamir, Ariana ville et Cité Nozha en plus de travaux d’extension de 4 km des canalisations jusqu’à la Cité Moustakbel à Ariana Ville pour un coût estimé à 18 millions de dinars.