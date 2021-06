Le gouvernorat de Tunis se propose d’octroyer 200 nouveaux permis de conduire de taxi individuel

-Le gouvernorat de Tunis est en train d’examiner l’octroi de 200 nouveaux permis de conduire de taxi individuel, après avoir accordé 180 permis en 2018, a indiqué mercredi, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue.

- Publicité-

Dans une déclaration accordée à la presse, en marge d’une session de formation destinée aux chauffeurs de taxi collectif, Bouallegue a annoncé que le Gouvernorat de Tunis va organiser un examen du certificat d’aptitude professionnelle pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie de taxi (permis de place). Il a précisé que le nombre de demandes pour passer cet examen a dépassé les 4 mille demandes.Il a fait savoir que cet examen qui devrait être organisé en septembre 2021, n’a pas eu lieu depuis l’année 2011, affirmant que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité sanitaire des candidats. Quant au phénomène du transport illégal, Bouallegue l’a qualifié de « problème» quotidien, considérant que la solution dissuasive n’est pas suffisante pour résoudre ce problème, surtout que les moyens de transport ne couvrent pas tous les trajets, ce qui oblige le citoyen à utiliser le transport clandestin, qui présente un danger tant pour ses usagers que pour le reste des usagers de la route.Il a souligné la nécessité de revoir la stratégie de transport dans chaque région, en supprimant des itinéraires, en en créant d’autres et en encourageant le recours aux transports publics et aux entreprises organisées.S’agissant de l’octroi de nouveaux permis de transport collectif, le gouverneur a précisé que le ministère du Transport interdit l’attribution de nouveaux permis sur les anciennes voies, et que les gouverneurs ont été autorisés à octroyer des permis dans le cadre du désenclavement de certaines zones, notamment à la lumière de l’expansion urbaine dans plusieurs régions.En 2018, 54 permis de transport collectif ont été attribués, et le gouvernorat de Tunis est en train d’étudier des propositions d’attribution de permis conformément aux décisions du ministère du Transport