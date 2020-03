Le Grand rabbin de Tunisie et des dizaines de membres la communauté juive en auto-confinement

Le ministère tunisien de la Santé a informé un membre de la communauté juive qui est revenu de Turquie qu’il a contracté le virus et qu’il doit rester en isolement. En conséquence, une quarantaine de membres de la communauté qui étaient en contact avec le patient ont été placés en isolement, dont le Grand Rabbin de Tunisie, le rabbin Haim Bittan, et son fils Yaniv, rapporte le site Arutz Sheva.

Lors d’une réunion tenue par le ministère de la Santé avec les membres de la communauté, une série de mesures ont été décidées pour empêcher la propagation de la maladie sur l’île de Djerba, notamment la fermeture de toutes les synagogues et de tous les lieux d’étude de la Torah, ainsi que la fermeture du système éducatif et l’arrêt des activités culturelles. Les magasins d’alimentation, les pharmacies et les services médicaux seront ouverts jusqu’à 18 heures.

Le rabbin Bittan a demandé à ses ouailles de se conformer à toutes les directives données, souligne la même source.