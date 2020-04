Le Groenland, 1er pays du monde à ne plus avoir de cas de coronavirus

Les autorités du Groenland, l’ile autonome danoise, ont annoncé avoir guéri les onze personnes qui avaient contracté le coronavirus, sur les 57 000 habitants, rapporte Sciences et Avenir. 770 personnes suspectes avaient été testées, tous les cas confirmés avaient été recensés dans la capitale du Groenland, Nuuk.

Toutes les personnes malades ont été placées en quarantaine, et aucune n’est décédée du virus. Le pays a également fermé ses frontières et a interdit les déplacements de particuliers en bateaux et motoneiges à l’intérieur du territoire.

Le Groenland craignait particulièrement cette épidémie, notamment à cause de son manque d’infrastructures hospitalières. Le Conseil circumpolaire inuit s’était ainsi dit inquiet début mars d’une éventuelle propagation du coronavirus dans l’Arctique, ajoute le site, pointant le manque d’égouts et d’eau courante dans plusieurs endroits du territoire.