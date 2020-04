Le Groupe BH Bank met un ensemble résidentiel à la disposition du personnel de santé en confinement

Le groupe BH Bank a mis, mercredi, à la disposition du ministère de la Santé un ensemble résidentiel dans la zone industrielle de Mghira (gouvernorat de Ben Arous) pour accueillir les cadres médicaux et paramédicaux sous confinement.

Composé de trois étage avec une surface totale de 6000 m², l’immeuble dispose, selon le président et directeur général de la banque, Hichem Rebai, de plusieurs dizaines d’appartements équipés en literie, salons, cuisines aménagées, TV, Wifi, et autres facilités. Pouvant accueillir de 100 à 150 résidents, ces appartements respectent les règles de distanciation sociale en réservant une chambre individuelle à chaque personne. Aménagés en mode appart-hôtel, ils bénéficient des services de conciergeries et autres prestations compatibles aux restrictions du confinement.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a salué cette initiative qui intervient à un moment où le département se trouve dans le besoin urgent de centres d’hébergement aussi bien pour les travailleurs de la santé de première ligne que pour accueillir les Tunisiens rapatriés suite à la propagation du Coronavirus.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a salué “cet élan solidaire travailleurs à travailleurs” qui s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de la communauté nationale à l’effort de lutte contre le Coronavirus et illustre les valeurs citoyennes de cette banque publique depuis sa création. Il a fait part de voir les autres institutions des secteurs public et privé suivre cette initiative pour renforcer la lutte contre ce fléau viral.

Le PDG du groupe BH Bank a rappelé que la banque a fait don d’un montant de 11,4 millions de dinars au profit du compte 1818, soulignant que le secteur bancaire s’est engagé à mobiliser une enveloppe de 125 millions de dinars au profit de ce fonds pour contribuer à combattre la propagation de ce virus.