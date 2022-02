Le groupe Bouzguenda-frères remporte un projet de 46 MDT à Jendouba

Dans son dernier Post, Cherif Lachnani qui préside la CCI du Nprd-Ouest, fait état de la reprise d’activité de l’usine Inter-Maghreb meubles de la famille Basly, la première entreprise industrielle privée de la région inaugurée par Bourguiba, quelques mois à cause entre autres de la crise Covid.

Le président de la CCI de la région indique aussi, que l’appel d’offres international pour la construction de 23km de routes menant de la nationale GP6 vers Souk Essebt vient d’être gagné par une entreprise tunisienne Bouzguenda frères pour un montant de 46 MDT. Ce tronçon ,une fois construit va désenclaver toute cet arrière-pays de Jendouba, et permettre à cette nouvelle municipalité de se raccorder au réseau routier national et faciliter l’accès aux périmètres irriguées à la grande satisfaction des usagers et des cultivateurs des fruits et légumes de cette ceinture verte de la capitale du gouvernorat.. L’appel d’offres étant international, la disponibilité du budget étant évidemment assurée et donc l’exécution garantie dans les délais prévus.

Par ailleurs, la reconstruction de l’ancien pont fermé depuis au moins depuis 40 ans dans le même quartier d’Elbattah, est achevé et les essais techniques de sécurité sont validés. Ce pont reliant Jendouba à son flanc nord, va désenclaver l’autre pont et fluidifier la circulation entre les deux rives de la Medjerda pour les automobilistes.