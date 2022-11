Le groupe Cicor achète un site en Tunisie

Le groupe Cicor annonce l’acquisition de 100 % des actions de « Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH (PMDE) » avec des sites en Allemagne, et « Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l », situé à Borj-Cédria en Tunisie. C’est ce que rapporte le site « I.Connect007 » . Le communiqué précise qu’avec cette acquisition, le groupe Cicor étend encore son activité de services de fabrication électronique (EMS) sur le plus grand marché européen de l’électronique sophistiquée, et que « le site tunisien fera également partie du réseau mondial de production de la division EMS ».

