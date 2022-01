Le groupe français Actia annonce le démarrage du projet d’extension d’une unité de recherche à Sfax

Le PDG du groupe français spécialisé dans les équipements électroniques « Actia », Jean Louis Pech a annoncé, mercredi à Tunis, le démarrage du projet d’extension d’une unité de recherche et de développement à Sfax qui permettra d’employer 200 ingénieurs.

Reçu par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gonji, le PDG d’Actia a exprimé la prédisposition de son groupe à lancer d’autres projets d’investissement en Tunisie à court et à moyen termes.

Les deux parties ont convenu de faciliter la création d’un certain nombre de projets relatifs notamment à l’extension d’un laboratoire d’installation de panneaux photovoltaïques et à l’équipement d’un autre laboratoire d’une valeur d’un million d’euros.Réunissant deux divisions, division Automotive et division Telecom, ACTIA Group emploie plus de 2 550 collaborateurs répartis sur 15 pays. En Tunisie, le groupe emploie près de 1600 personnes dont 600 ingénieurs et cadres