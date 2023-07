Le groupe Horchani s’intéresse aux voitures 

Déjà présent dans l’agro-alimentaire, le tourisme, la promotion immobilière, l’industrie, le négoce international et les finances depuis plus de 25 ans, le groupe de Rached Horchani s’intéresse désormais au concessionnariat automobile.

Dans une déclaration de franchissement de seuil à la hausse, la société « Horchani Finance » a indiqué avoir franchi le seuil des 5 % dans le capital de « City Cars », qui est le concessionnaire automobile de Kia en Tunisie, et qui est entre les mains du groupe Bouchammaoui et de la famille Chabchoub essentiellement.

Avant cette déclaration, les Horchani détenaient 5 % de City Cars. Ils en détiennent désormais 5,910 %, et envisagent de « poursuivre l’acquisition et la cession des actions, sans autres intentions » et donc ne viseraient pas l’entrée dans le conseil d’administration de City Cars