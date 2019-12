Le groupe Intercontinental envisage le « rebranding » d’hôtels tunisiens

Le groupe Intercontinental Hotels propriétaire des chaînes Crowne Plaza et Holiday Inn, étudie la possibilité de s’implanter en Tunisie et de se développer davantage en Egypte, au fur et à mesure de la reprise du tourisme dans les pays d’Afrique du Nord.

Des pourparlers sont en cours pour changer l’image de certains hôtels locaux en Tunisie à l’enseigne de ses marques Indigo, Holiday Inn et Intercontinental, bien qu’aucun calendrier ne soit fixé pour le démarrage du groupe dans ce le pays, a déclaré Matthew Tripolone, vice-président du développement au Moyen-Orient et en Afrique d’IHG.

“Nous sommes enthousiasmés par l’Égypte et nous sommes en discussion pour quelques projets là-bas ainsi que pour de nouveaux marchés en Afrique du Nord, comme la Tunisie “, a-t-il ajouté.