Le groupe JOMAA commémore le 10e anniversaire de la disparition de son fondateur

Le 20 juin 2012, disparaissait Hédi Jomaa, père- fondateur du groupe éponyme, créé en 1985 et vite devenu leader du marché du pneumatique en Tunisie.

A l’occasion de cette date d’anniversaire, les salariés et partenaires de Jomaa SA lui rendent hommage et saluent la mémoire d’un homme qui leur a inculpé les valeurs du travail, du sérieux et de la persévérance. Des valeurs que le groupe continue de suivre et d’appliquer dans son quotidien.

Feu Hédi Jomaa était aussi et surtout un père et repère pour toutes ses équipes qui gardent le souvenir d’un homme bon et généreux à leur égard et également une personne simple et d’une grande sagesse.

Qu’il repose en paix.