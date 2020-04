Le groupe La Carte donne 1 MDT au 1818, et s’engage à plus

Le Conseil d’Administration du Groupe CARTE qui s’est tenu le Mardi 14 Avril a exprimé son entière solidarité face à la crise sanitaire à laquelle est confrontée le pays. Le Conseil d’Administration a en outre entériné le soutien apporté au fond 1818 à hauteur de 1 Million de dinars et décide d’engager et de consacrer des fonds complémentaires pour financer des équipements médicaux et satisfaire à des besoins directs exprimés par des hôpitaux régionaux (Gouvernorat Médenine et Bizerte). Cette action se poursuivra et sera élargie à d’autres régions jusqu’à l’achèvement de la période de confinement et la maîtrise intégrale de la crise sanitaire.