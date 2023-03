Le groupe TTS de Karim Miled se renforce à la Biat

Deuxième plus grand actionnaire (13,14 % après les 38,59 % des Mabrouk) dans le capital de la Biat, le groupe TTS de Karim Miled a tout récemment renforcé sans position dans le capital de la plus grande des banques privées tunisiennes. En quatre achats, faits le 23 mars 2023, quatre entreprises du groupe TTS (Djerba Beach Hotel, TTS, TTS Financière et Nouvelair) ont fait acquisition d’un total de 566.000 nouvelles actions de la Biat. Trois blocs d’acquisition qui ont coûté 50,019 MDT, mais ne représentaient que 1,585 % des 35,7 millions d’actions composant le capital de la Biat qui est de 178,5 MDT

