Le groupe voyagiste Novaturas étoffe son offre sur la Tunisie et le Monténégro

Le groupe Novaturas, leader sur le marché du tourisme balte, augmente son offre vers le Monténégro et la Tunisie en réponse à la demande croissante pour ces destinations. La compagnie annonce le lancement de vols supplémentaires vers ces destinations et de nouvelles offres de voyage en mai et juin. L’augmentation de l’offre de voyage de la Lituanie vers le Monténégro au cours des prochains mois est d’environ 20 pour cent et vers la Tunisie d’environ 30 pour cent par rapport aux volumes planifiés plus tôt pour cette saison estivale.

« Le Monténégro et la Tunisie sont des destinations relativement nouvelles pour nous, que nous avons été les premiers à proposer aux voyageurs du marché touristique balte pendant la pandémie. Nous avons introduit le Monténégro comme une toute nouvelle destination et la Tunisie a été réintroduite dans la gamme après un certain temps. Dès le début, nous avons constaté un intérêt croissant de la part des voyageurs et, cette année, la demande a été particulièrement forte. Les réservations pour le Monténégro et la Tunisie au début de l’été ont été trois fois supérieures à celles de l’année dernière. À ce jour, nous n’avons pratiquement aucune place vacante pour ces destinations en mai et juin. C’est en Lituanie que la demande est la plus forte, c’est pourquoi nous augmentons rapidement le volume de notre offre et permettons ainsi aux voyageurs de choisir ce qui les intéresse le plus », commente Vitalij Rakovski, PDG du groupe Novaturas.

Le Monténégro et la Tunisie attirent les voyageurs pour leurs paysages spectaculaires, l’abondance d’activités et de divertissements, ainsi que pour leur large gamme d’hôtels et de prix. Le travail ciblé de développement des relations avec les partenaires et les fournisseurs de ces destinations permet à Novaturas d’offrir à ses clients des prix très avantageux et un large éventail de valeurs ajoutées.

L’entreprise prévoit de servir environ 1 300 clients supplémentaires au Monténégro et 1 600 en Tunisie dans le cadre de l’expansion de son volume d’offre. En outre, Novaturas commence la saison d’été vers la Tunisie plus tôt cette année, le 28 avril, et vers le Monténégro presque un mois plus tôt que l’année dernière, le 16 mai. Les vols vers le Monténégro sont également prévus pour durer plus longtemps, jusqu’en octobre.

Le groupe Novaturas est le plus grand voyagiste des États baltes. Il propose des vacances à forfait d’été et d’hiver par avion vers plus de 30 destinations dans le monde entier et plus de 100 circuits.