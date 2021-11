Le groupe Zouari, fait montage de son propre bus chinois

Dans le cadre de son partenariat avec le géant Chinois Kinglong, premier constructeur mondial de bus toutes catégories (vendus aussi bien en Chine que dans le monde entier), Medicars, Filiale industrielle du groupe Zouari, vient de lancer le premier bus King Long monté entièrement en Tunisie.

- Publicité-

Cette réalisation a été célébrée vendredi 29 octobre dans les locaux de la société en présence de son excellence, Zhang Jianguo, Ambassadeur de Chine en Tunisie, Hafedh Zouari, fondateur du Groupe Zouari, et un nombre d’invités et de journalistes.

Son Excellence Zhang Jianguo, a déclaré en vue de cette cérémonie : « Je profite pour féliciter le lancement du premier bus de la marque chinoise King Long assemblé entièrement par le Groupe Zouari. C’est non seulement un bon exemple de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la Tunisie, mais aussi une manifestation importante de la coopération bilatérale qui ne cesse d’être approfondie. J’espère qu’il y aura d’avantage de coopérations menées par les entreprises des deux pays, en vue d’enrichir sans cesse les relations bilatérales et au profit du développement économique et social de la Tunisie. »

Hafedh Zouari a affirmé, à cette occasion, que cet évènement s’inscrit dans le cadre de la volonté de son groupe de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment le grand potentiel chinois dans le domaine de l’industrie automobile. Cette diversification des marchés permettra aux consommateurs et industriels tunisiens d’acquérir des produits à des prix compétitifs

Également, il a exprimé sa joie et sa fierté de cet accomplissement : » Ce bus vient couronner les efforts et le travail acharné des deux parties. C’est le premier bus chinois qui a été assemblé par des mains tunisiennes, unissant l’expertise chinoise et la détermination tunisienne. »

Puis il ajouta « le montage des bus, camions et automobiles en Tunisie est régi par des lois dépassées qui doivent être révisées, car elles ne servent à rien d’autre qu’à faire obstacle à ce secteur.

Le gouvernement tunisien doit soutenir ce secteur afin de fournir aux consommateurs tunisiens une plus grande variété de produits notamment beaucoup moins chers et de meilleure qualité. En effet, l’objectif général est d’élever notre contribution au développement économique et social du pays.

Cependant, nous faisons face à de nombreux obstacles imposés par ceux qui cherchent à contrôler le marché tunisien sans fournir d’efforts et avec un investissement minime. »

Ce nouveau-né vient consolider les produits déjà existants de MEDICARS, notamment les pickups de la marque Mahindra, les camions de la marque Hyundai et les voitures de la marque GEELY (GC6 et GX3).

A propos de MEDICARS :

MEDITERRANEAN INDUSTRY CARS, est une filiale du Groupe Zouari créée en 2012. C’est une société industrielle entièrement dédiée à la fabrication et le montage de véhicules avec des partenaires internationaux.

Il s’agit du géant indien MAHINDRA&MAHINDRA pour les Pick-Up, le coréen HYUNDAI pour les camions et camionnettes, le géant chinois KING LONG pour les bus, et GEELY pour les voitures particulières.

A propos de KINGLONG :

KINGLONG est un constructeur chinois de véhicules utilitaires, fourgons, d’autobus et d’autocars. C’est le principal constructeur chinois dans cette spécialité.