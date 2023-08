Les boulangeries modernes Conect reprendront lundi leur sit-in de protestation

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a décidé de reprendre ses mouvements de protestation annonçant l’organisation d’un sit-in à partir du lundi 21 août 2023 devant le siège du ministère du Commerce et du développement des exportations.

Cette décision intervient, selon un communiqué publié jeudi, par le groupement, suite à la non-satisfaction par ministère de sa demande urgente relative à la reprise de l’approvisionnement en semoule et en farine depuis 7 août 2023, date de la tenue d’une réunion entre les responsables du département ministériel et les représentants du secteur des boulangeries.

Selon la même source, le groupement a pointé de doigt la situation sociale difficiles et les conditions matérielles pénibles vécues par des boulangers, suite à l’arrêt total de leurs activités depuis le 1er août 2023, à cause de l’interruption de l’approvisionnement en matières premières pour la fabrication du pain, après la décision prise dans ce domaine par le ministère du Commerce, le 1er août 2023.

Cette décision prévoit l’arrêt immédiat des opérations de vente de la farine sélectionnée et de la semoule en faveur des boulangeries modernes (locaux non-classés réservés à la fabrication du pain).

- Publicité-