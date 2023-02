Le groupement professionnel des boulangeries modernes en sit-in ouvert dès le 28 février 2023

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération Nationale des Entreprises de Tunisie (CONECT) a décidé d’organiser un sit-in ouvert, mardi prochain 28 février 2023 à partir de 10H00, et ce devant le ministère du Commerce à Tunis.

La CONECT a précisé dans un communiqué publié, vendredi, que les boulangers réclament des solutions aux problèmes d’approvisionnement en farine et en semoule.

Le manque enregistré de ces deux produits a causé l’arrêt du travail dans plusieurs boulangeries modernes, souligne le communiqué.

Et d’ajouter que les professionnels des boulangeries recommandent l’ouverture d’un dialogue sérieux avec les autorités dans le but de réformer le secteur et de modifier l’arsenal juridique en lien avec le système de subvention du pain tout en appelant à impliquer le groupement professionnel dans la prise de décision.

