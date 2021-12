Le guide digital de l’investisseur et la plateforme de création des entreprises opérationnels début 2022

Le guide digital et la plateforme numérique pour l’investisseur, ont été au centre d’une réunion tenue vendredi, entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied et les cadres de l’Autorité Tunisienne de l’Investissement (TIA).

- Publicité-

Ce guide, qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine, fournira à l’investisseur une idée complète sur le climat des affaires et de l’investissement en Tunisie. L’objectif étant de lutter contre la bureaucratie, en vue de renforcer la compétitivité du pays à l’échelle régionale et internationale.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie générale de relance des investissements, le guide a été élaboré par des cadres de la TIA, avec un appui technique de la part de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

Les représentants de la TIA ont présenté à cette occasion, la plateforme numérique pour l’investisseur, laquelle permettra aux investisseurs de créer leurs entreprises par voie électronique. Cette plateforme est actuellement en phase de finalisation.

Saied a indiqué que la simplification de procédures d’investissement constitue, aujourd’hui, l’une des conditions les plus importantes pour attirer et renforcer la confiance des investisseurs, soulignant l’importance d’assurer une meilleure coordination avec toutes les structures concernées dans ce domaine.

Et d’ajouter que l’investissement privé, national et étranger, représente, durant cette conjoncture économique et financière délicate, l’un des moteurs les plus importants de la croissance et de la création de la richesse.