Le Hamas accepte l’envoi de l’aide à Gaza, et des médicaments aux otages

Le ministère qatari des affaires étrangères a annoncé mardi qu’un accord avait été conclu entre Israël et le Hamas pour l’envoi de médicaments et d’aide à Gaza.

Israël et le Qatar ont inclus le transfert de médicaments vitaux aux otages de la bande de Gaza lors du dernier cycle de négociations, selon des informations publiées samedi par les médias israéliens.

L’accord conclu entre Israël et le Hamas stipule que « des médicaments et d’autres formes d’aide humanitaire doivent être livrés aux civils de la bande de Gaza, dans les zones les plus touchées et les plus vulnérables, en échange de la livraison de médicaments nécessaires aux prisonniers israéliens à Gaza », a déclaré le Qatar dans un communiqué.

Les médicaments quitteront Doha mercredi et seront ensuite transportés en Égypte, où ils seront préparés pour être acheminés à Gaza.

Les États-Unis participent à des négociations au Qatar qui viseraient à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas en échange du retour des otages détenus par le Hamas, ont annoncé mardi les médias israéliens, citant un rapport.

