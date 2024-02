Le Hamas se rend aux négociations de trêve du Caire alors que Rafah se prépare à l’assaut israélien

Les négociations sur une pause dans la guerre entre Israël et le Hamas et la libération des s derniers otages sont entrées dans une deuxième journée au Caire mercredi, alors que les déplacés de Gaza se préparent à un assaut israélien attendu sur leur dernier refuge de Rafah.

Une source du Hamas a déclaré à l’AFP qu’une délégation se rendait dans la capitale égyptienne pour rencontrer les médiateurs égyptiens et qataris, après que les négociateurs israéliens aient eu des entretiens avec les médiateurs mardi.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui critique ouvertement la conduite de la guerre de Gaza par Israël, devait également se rendre au Caire mercredi pour s’entretenir avec le président Abdel Fattah al-Sisi.

Le directeur de la CIA, William Burns, s’est joint aux entretiens de mardi avec David Barnea, chef du service de renseignement israélien Mossad, qui, selon les médias égyptiens, ont été pour l’essentiel « positifs ».

Le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, a qualifié les négociations de « constructives et allant dans la bonne direction ».

Les médiateurs s’efforcent d’obtenir une pause dans les combats avant qu’Israël ne procède à une incursion terrestre de grande envergure dans la ville de Rafah, à l’extrême sud de la bande de Gaza, où plus de 1,4 million de Palestiniens sont piégés.

Le risque de pertes civiles massives a déclenché des appels urgents, même de la part de proches alliés, pour qu’Israël n’envoie pas ses troupes dans le dernier grand centre de population où elles n’ont pas encore pénétré au cours de cette guerre de quatre mois.

Les États-Unis, leur principal allié, ont déclaré qu’ils ne soutiendraient aucune opération terrestre à Rafah en l’absence d’un « plan crédible » de protection des civils.

Rafah est le principal point d’entrée pour les secours dont on a désespérément besoin et les agences de l’ONU ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d’assaut.

Martin Griffiths, responsable des affaires humanitaires de l’ONU, a déclaré que toute opération militaire « pourrait conduire à un massacre ».

Des civils terrifiés se sont enfermés dans une recherche désespérée de sécurité.

