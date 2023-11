Le Hamas utilise des bunkers construits par Israël sous l’hôpital Al-Shifa, révèle l’ex premier ministre Barak

L’ancien Premier ministre israélien a révélé lundi qu’Israël avait construit des bunkers « il y a des décennies » sous l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza.

« On sait depuis de nombreuses années qu’il existe des bunkers construits à l’origine par des constructeurs israéliens sous l’hôpital Shifa, qui servaient de poste de commandement au Hamas. Et une sorte de jonction de plusieurs tunnels fait partie de ce système », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Christiane Amanpour, de CNN.

« Ce n’est probablement pas le seul type de poste de commandement, plusieurs autres se trouvent sous d’autres hôpitaux ou dans d’autres endroits sensibles, mais il est certain qu’il a été utilisé par le Hamas même pendant ce conflit », a-t-il ajouté.

Israël a repris Gaza à l’Égypte en 1967 et a occupé militairement le territoire jusqu’en 2005, date à laquelle il a retiré ses colons et ses soldats dans le cadre d’une opération connue sous le nom de « désengagement ». Le Hamas a pris le contrôle total de l’enclave deux ans plus tard.

« C’est probablement il y a cinq ou quatre décennies que nous avons aidé (les Palestiniens) à construire ces bunkers afin de donner plus d’espace pour le fonctionnement de l’hôpital dans la taille très limitée de ce complexe », a encore précisé Barak.