Le HCR affirme continuer de fournir une assistance financière aux réfugiés en Tunisie

En Tunisie, où « l’inflation atteint 10,2% en janvier 2023 et les niveaux alarmants de l’insécurité alimentaire (…), de telles difficultés ont un effet néfaste sur les réfugiés et les demandeurs d’asile qui ont du mal à joindre les deux bouts. Pour répondre à leurs besoins les plus immédiats, le HCR (Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés) continue de fournir une assistance en espèces, notamment des espèces polyvalentes et spécifiques aux aliments, permettant aux familles et aux particuliers déplacés vulnérables la possibilité de hiérarchiser les besoins urgents des ménages tels que le loyer et la nourriture ». C’est ce qu’a affirmé un dernier rapport du HCR sur la Tunisie. Selon ce document, « en janvier, 102 ménages, dont 112 personnes ont reçu de l’argent pour de la nourriture, tandis que 201 ménages, dont 358 personnes ont reçu une assistance en espèces polyvalente (MPCA) ».

