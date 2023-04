Le HCR exprime son indignation suite aux incidents violents survenus dans son siège à Tunis

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a exprimé son indignation « profonde » suite aux incidents violents qui se sont déroulés mardi matin à Tunis, lorsque certains réfugiés, demandeurs d’asile et migrants subsahariens ont forcé l’entrée à ses locaux, causant des dégâts matériels et entraînant des altercations tendues avec les forces de l’ordre qui se sont intervenues.

Dans une déclaration publiée mardi soir, le HCR a appelé à mettre immédiatement fin à toutes les formes de violence et à une désescalade des tensions afin que la situation ne soit pas aggravée pour tous, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile.

» Bien que le HCR comprenne les craintes et les frustrations de ceux qui manifestent et respecte leur droit de manifester pacifiquement, conformément aux lois nationales, nous condamnons les récents incidents survenus dans nos locaux par un groupe de manifestants « , a déclaré Monica Noro, représentante du HCR en Tunisie.

» Nous appelons à la nécessité d’un dialogue permettant d’aboutir à des solutions significatives et pacifiques, comme cela a été proposé à plusieurs reprises depuis le début de la manifestation « , a-t-elle ajouté.

Dans le même contexte, le Haut commissariat onusien a réaffirmé son engagement à fournir une protection et une assistance vitale aux personnes déplacées en Tunisie, appelant toutes les parties concernées à s’engager dans un dialogue constructif et à travailler en vue de répondre aux besoins des migrants et de trouver une résolution pacifique à la situation dans les plus brefs délais.

