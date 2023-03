Le Honduras rompt avec Taïwan et reconnaît Pékin

La Chine et le Honduras ont établi dimanche des relations diplomatiques, un revers pour Taïwan qui perd encore un allié et dénonce les « coercitions et intimidations » de Pékin.

Tegucigalpa avait annoncé quelques heures auparavant la rupture de ses liens avec Taipei, lequel n’est désormais plus reconnu que par 13 Etats dans le monde.

« Les deux gouvernements ont décidé de se reconnaître mutuellement et d’établir des relations diplomatiques », a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Chine estime que l’île de Taïwan, peuplée de 23 millions d’habitants, est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise.

Achevé en 1949, le conflit a opposé les communistes (qui ont finalement pris le pouvoir en Chine continentale) à l’armée nationaliste (contrainte de se replier sur l’île).