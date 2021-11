Le Japon désormais 3ème investisseur en Tunisie

Le Japon est devenu le troisième investisseur en Tunisie après la France et l’Italie, au cours du premier semestre 2021, a indiqué le responsable de la Chambre tuniso-japonaise de commerce et d’industrie, Hedi Ben Abbas, notant que le volume des investissements a atteint 2,5 milliards de dollars, ce qui est un « chiffre très impressionnant. » Ceci est vrai, d’autant plus que les sociétés d’investissement emploient environ 20.000 citoyens tunisiens, a-t-il encore indiqué.

- Publicité-

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée par la Chambre à Tunis, il a fait la lumière sur les préparatifs de la Tunisie pour accueillir la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique « TICAD 8 ».

Il a ajouté qu’un « livre blanc » qui comprendra tous les projets relatifs à plusieurs domaines, tels que la santé, la formation et la pêche, à présenter aux parties japonaise et africaine, est en cours de préparation.