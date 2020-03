Le Kef : Confinement obligatoire pour 70 personnes ayant été en contact avec le décédé de Tajerouine

70 personnes ayant été en contact avec l’individu décédé le 23 mars courant à l’hôpital régional de Tajerouine et dont les analyses post mortem ont établi qu’il était porteur de coronavirus, ont été placées, mercredi soir, en confinement obligatoire.

Selon Mosaïque fm, la liste englobe le personnel médical et paramédical, les agents administratifs et de santé , ceux de la Protection civile et des proches de la victime qui a été inhumée ce mercredi soir dans le cimetière de Tajerouine.