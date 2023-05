Le Kef : Un homme de 60 ans blessé dans l’explosion d’une mine

Un soixantenaire a été blessé, dimanche, dans l’explosion d’une mine de fabrication artisanale dans la localité d’el-Kodia el-Hamra à Djebel Kemim, dans la délégation de Touiref (gouvernorat du Kef). Il collectait des cônes de pins d’Alep.

Selon le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, le blessé, originaire de la région, a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Jendouba pour y recevoir les soins nécessaires.

Et d’ajouter que le parquet près le Tribunal de première instance du Kef a ordonné à la brigade des enquêtes et investigations l’ouverture d’une information judiciaire pour appartenance à une organisation, participation à une entente pour porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et tentative d’homicide volontaire.

En 2018, deux mines ont explosé dans cette même localité. Une personne a été blessée à la suite de l’explosion de l’une des deux mines.

