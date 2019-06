Le Kef : Un incendie qui a ravagé 200 hectares de cultures céréalières maîtrisé

Les unités de la protection civile ont réussi à maîtriser un incendie qui s’est déclaré, dimanche vers midi, dans la localité Al Alia (délégation de Sers, gouvernorat du Kef) et qui a ravagé plus de 200 hectares de cultures céréalières.

Des témoins ont déclaré au correspondant de la TAP dans la région que l’incendie, dont les causes restent inconnues, a dévasté 120 hectares relevant de l’office des terres domaniales et 80 hectares appartenant et des agriculteurs privés.

Il est à noter que les incendies dans les exploitations céréalières se sont multipliés depuis le jour de l’Aïd al-Fitr (5 juin courant) dans le gouvernorat du Kef où 6 incendies, environ, ont été signalés ravageant plus de 260 hectares relevant de délégations situées au sud de la région.