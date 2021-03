Le lancement du satellite tunisien « Challenge-One » est programmé pour lundi 22 mars 2021

Le lancement du satellite tunisien, « Challenge-One », à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan a été reporté pour demain, lundi 22 mars courant. La décision de reporter le lancement a été prise pour des raisons climatiques, indique un communiqué du groupe Telnet Holding rendu public.

La fusée russe Soyouz-2 qui transporte « Challenge-One » ainsi que d’autres satellites, n’a pas pu décoller en raison de la présence de vents forts. Le lancement est programmé pour lundi 22 mars 2021, précise la même source. Près de 30pc des opérations de lancement de satellites sont retardées en raison de la complication de la procédure, ajoute le communiqué, précisant qu’il est impératif de réunir toutes les conditions favorables afin de réussir ce processus et éviter tout échec qui coûterait très cher.

Le satellite est prêt à être lancé, mais les experts de Baïkonour ont décidé de reporter l’opération pour garantir toutes les conditions de succès de la mise en orbite des satellites.

« Challenge-One », conçu et développé par des compétences exclusivement tunisiennes, permettra la transmission des données utiles aux habitants de la terre par la connexion des objets situés sur la Terre (Internet of Things) via l’espace en utilisant, pour la première fois au monde, le protocole de communication LoRa destiné à la base pour des réseaux terrestres.

Le satellite permettra la communication et l’échange de données entre différents équipements, dans de nombreux domaines, notamment le contrôle, le transport, l’agriculture et la logistique, en recevant les données et en les envoyant à des fournisseurs du monde entier.

Telnet a été créée en 1994 à l’initiative de sept ingénieurs tunisiens, pour devenir en environ 25 ans l’une des plus grandes sociétés d’ingénierie et de technologie en Afrique avec 1000 ingénieurs tunisiens. La société a développé des systèmes électroniques pour plusieurs sociétés internationales dans le domaines des téléphones, des voitures et des avions.