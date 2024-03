Le leadership de Netanyahou est «menacé» selon un rapport américain

Un rapport d’évaluation des services de renseignement américains indique que la « viabilité de Netanyahou en tant que dirigeant … pourrait être menacée ».

Le rapport, publié lundi, indique que « la méfiance à l’égard de la capacité de Netanyahou à gouverner s’est approfondie et élargie à l’ensemble du public par rapport aux niveaux déjà élevés d’avant la guerre, et nous nous attendons à de grandes manifestations exigeant sa démission et de nouvelles élections ».

« Un gouvernement différent, plus modéré, est possible », ajoute le rapport, qui explique que les structures de gouvernance et de sécurité à Gaza et en Cisjordanie occupée, ainsi que la résolution de la situation humanitaire à Gaza et la reconstruction, « seront des éléments clés des relations israélo-palestiniennes à long terme ».

» Netanyahu a déclaré publiquement son opposition à une diplomatie d’après-guerre avec l’Autorité palestinienne en vue d’un compromis territorial, ajoutant qu’Israël sera probablement confronté à une résistance armée persistante de la part du Hamas dans les années à venir.

« L’armée aura du mal à neutraliser l’infrastructure souterraine du Hamas, qui permet aux combattants de se cacher, de reprendre des forces et de surprendre les forces israéliennes.