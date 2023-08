Le Liban commémore l’explosion au port de Beyrouth 

Des centaines de Libanais ont dénoncé vendredi l’obstruction de la justice en marquant le troisième anniversaire de l’explosion meurtrière au port de Beyrouth, accusant la classe politique d’entraver l’enquête sur ce drame.

Le 4 août 2020, l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire dévastait des quartiers entiers de la capitale, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6.500.

A l’appel du collectif des familles des victimes, qui se bat inlassablement depuis trois ans pour réclamer justice, les manifestants ont marché jusqu’au port où ils ont observé une minute de silence à 18h07, l’heure exacte de l’explosion.

« Nous n’oublierons pas le sang des martyrs », scandaient les manifestants, certains vêtus de noirs, en brandissant un immense drapeau libanais maculé de peinture rouge et sur lequel figuraient des photos des victimes.

La déflagration a été provoquée par un incendie dans un entrepôt où étaient stockées sans précaution des tonnes de nitrate d’ammonium, malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables.

Un camion de pompiers, portant les photos des dix pompiers tués en tentant de maîtriser l’incendie, avait ouvert la marche.