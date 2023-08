Le MAE annonce des mesures urgentes au profit des Tunisiens au Niger

Le ministère des Affaires étrangères a appelé, jeudi, les Tunisiens résidents au Niger et voulant rentrer en Tunisie à prendre contact avec la mission diplomatique tunisienne à Ouagadougou afin de faciliter leur rapatriement dans les meilleurs conditions et les plus brefs délais.

Dans un communiqué publié par le département sur sa page officielle, le ministère affirme suivre de près et de manière continue, en collaboration avec l’ambassade tunisienne à Ouagadougou (capitale de Burkina Faso), la situation des Tunisiens établis au Niger, suite aux derniers développements que connait le pays.

L’ambassade a appelé les personnes concernées à contacter l’ambassade à travers les numéros suivant :

Fixe : 0022625376237

Téléphone portable : 0022655463848

