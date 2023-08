Le MAE appelle la communauté tunisienne au Gabon à faire preuve de vigilance

La Tunisie a mis en avant l’importance du « maintien de l’Etat de droit » et du « rétablissement de l’ordre constitutionnel » au Gabon, soulignant qu’elle suit avec « grand intérêt » les évolutions politiques et sécuritaires survenues au Gabon.

Selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, « la Tunisie appelle toutes les parties gabonaises à faire preuve de retenue et à défendre l’intérêt national suprême afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays de manière à répondre aux aspirations du peuple gabonais ».

Elle invite, également, tous les membres de la communauté tunisienne résidant au Gabon à faire preuve de la plus grande vigilance, à éviter les zones de tension.

Le département des Affaires étrangères a mis à la disposition de la communauté tunisienne au Gabon les numéros suivants pour prendre contact avec l’ambassade tunisienne à Yaoundé:

-Téléphone fixe: 00237695344204

-Téléphone mobile: 00237690865757

-Téléphone mobile: 0024177363029

Mercredi, un groupe de militaires de l’armée gabonaise a annoncé avoir « mis fin au régime en place » et assigné à résidence le président Ali Bongo, quelques heures après l’annonce, par l’instance électorale, de la réélection de ce dernier pour un troisième mandat présidentiel.

